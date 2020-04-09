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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 12:00: Ослабление карантинных ограничений в Украине. Новый обмен пленными

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 12:00 – правительство несколько ослабило карантинные ограничения. Министры разрешили работать магазинам строительных материалов, почтам и курьерам, объектам строительства. Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи. Об этом представители трехсторонней контактной группы договорились во время заседания в режиме видеоконференции.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая заражения коронавирусом.

      Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция эвакуировала самоселов.

      На время карантина в Кропивницком запустили маршрут для медиков и работников критической инфраструктуры.

      За неделю на 50% выросло число зараженных коронавирусом во всем мире.

       

       

      Теги: Выпуск новостей
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