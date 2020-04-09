Выпуск новостей на 12:00: Ослабление карантинных ограничений в Украине. Новый обмен пленными

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 12:00 – правительство несколько ослабило карантинные ограничения. Министры разрешили работать магазинам строительных материалов, почтам и курьерам, объектам строительства. Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи. Об этом представители трехсторонней контактной группы договорились во время заседания в режиме видеоконференции.

Также в выпуске: За минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция эвакуировала самоселов. На время карантина в Кропивницком запустили маршрут для медиков и работников критической инфраструктуры. За неделю на 50% выросло число зараженных коронавирусом во всем мире.