Выпуск новостей на 12:00: Ослабление карантинных ограничений в Украине. Новый обмен пленными
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 12:00 – правительство несколько ослабило карантинные ограничения. Министры разрешили работать магазинам строительных материалов, почтам и курьерам, объектам строительства. Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи. Об этом представители трехсторонней контактной группы договорились во время заседания в режиме видеоконференции.
Также в выпуске:
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая заражения коронавирусом.
Из-за пожара в Чернобыльской зоне полиция эвакуировала самоселов.
На время карантина в Кропивницком запустили маршрут для медиков и работников критической инфраструктуры.
За неделю на 50% выросло число зараженных коронавирусом во всем мире.
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