Випуск новин за 12:00: Послаблення карантинних обмежень в Україні. Новий обмін полоненими

У випуску новин за 9 березня станом на 12:00 – уряд дещо послабив карантинні обмеження. Міністри дозволили працювати магазинам будівельних матеріалів, поштам та кур'єрам, об'єктам будівництва. Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.

Також у випуску: За минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки зараження коронавірусом. Через пожежу в Чорнобильській зоні поліція евакуювала самоселів. На час карантину в Кропивницькому запустили маршрут для медиків та працівників критичної інфраструктури. За тиждень на 50% зросла кількість заражених коронавірусом у всьому світі.