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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 12:00: Послаблення карантинних обмежень в Україні. Новий обмін полоненими

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 березня станом на 12:00 – уряд дещо послабив карантинні обмеження. Міністри дозволили працювати магазинам будівельних матеріалів, поштам та кур'єрам, об'єктам будівництва. Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.

      Також у випуску:

      За минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки зараження коронавірусом.

      Через пожежу в Чорнобильській зоні поліція евакуювала самоселів.

      На час карантину в Кропивницькому запустили маршрут для медиків та працівників критичної інфраструктури.

      За тиждень на 50% зросла кількість заражених коронавірусом у всьому світі.

       

       

      Теги: Випуск новин
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