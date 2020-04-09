Випуск новин за 12:00: Послаблення карантинних обмежень в Україні. Новий обмін полоненими
У випуску новин за 9 березня станом на 12:00 – уряд дещо послабив карантинні обмеження. Міністри дозволили працювати магазинам будівельних матеріалів, поштам та кур'єрам, об'єктам будівництва. Обмін з ОРДЛО може відбутися до Великодня. Про це представники тристоронньої контактної групи домовилися під час засідання в режимі відеоконференції.
Також у випуску:
За минулу добу в Україні зафіксували 224 нові випадки зараження коронавірусом.
Через пожежу в Чорнобильській зоні поліція евакуювала самоселів.
На час карантину в Кропивницькому запустили маршрут для медиків та працівників критичної інфраструктури.
За тиждень на 50% зросла кількість заражених коронавірусом у всьому світі.
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