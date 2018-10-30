Выпуск новостей на 12:00: Военные учения в Мариуполе. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 12:00 – в Мариуполе прошли военные учения – жителей города обучали основам военного дела. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по нашим позициям, один украинский защитник ранен.
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Источник: 24 Канал
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