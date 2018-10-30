Выпуск новостей на 12:00: Военные учения в Мариуполе. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 12:00 – в Мариуполе прошли военные учения – жителей города обучали основам военного дела. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по нашим позициям, один украинский защитник ранен.

Также в выпуске: На Львовщине мужчина угрожал взорвать гранатой здание, в этот момент там была его семья. Венгрия изменила название должности "уполномоченного по вопросам Закарпатья". Европарламент хочет определить своего спецпредставителя в Украине.