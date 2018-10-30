20:14
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин на 12:00: Військові навчання у Маріуполі. Ситуація на фронті

      Випуск новин 85 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 12:00 – у Маріуполі пройшли військові навчання - мешканців міста навчали основам військової справи. За минулу добу проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по нашим позиціям, один український захисник поранений.

      Також у випуску:

      На Львівщині чоловік погрожував підірвати гранатою будинок, у цей момент там була його родина.

      Угорщина змінила назву посади "уповноваженого з питань Закарпаття". 

      Європарламент хоче визначити свого спецпредставника в Україні.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 13:00: ДТП з акторами "Дизель Шоу". Ігри нескорених у Сіднеї
       20 жовтня , 13:26
      Випуск новин 8 січня станом на 14:00
       8 січня 2016 , 15:00
      Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові докази в отруєнні Скрипалів. Трагедія на Волині
       7 вересня , 22:08
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин на 19:00: Конфлікт в Азовському морі. Новий очільник Київської ОДА
       сьогодні , 19:44
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук