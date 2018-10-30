Випуск новин на 12:00: Військові навчання у Маріуполі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 30 жовтня станом на 12:00 – у Маріуполі пройшли військові навчання - мешканців міста навчали основам військової справи. За минулу добу проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по нашим позиціям, один український захисник поранений.
Також у випуску:
На Львівщині чоловік погрожував підірвати гранатою будинок, у цей момент там була його родина.
Угорщина змінила назву посади "уповноваженого з питань Закарпаття".
Європарламент хоче визначити свого спецпредставника в Україні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі