Выпуск новостей на 12:00: Задержание псевдосоветника Ермака. Лерос в ГБР

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 12:00 – следователи ГБР задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента, который за взятку в 200 тысяч долларов предлагал экс-директору одного из предприятий получить руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов. Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака".

Также в выпуске: Россия обвиняет Украину в торможении мирного процесса на Донбассе. Из-за стремительного распространения COVID-19 почти полностью закрыли на въезд и выезд Черновицкую область. Количество зараженных на COVID-19 в мире перевалило за миллион.