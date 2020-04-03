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      Выпуск новостей на 12:00: Задержание псевдосоветника Ермака. Лерос в ГБР

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 12:00 – следователи ГБР задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента, который за взятку в 200 тысяч долларов предлагал экс-директору одного из предприятий получить руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов. Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака".

      Также в выпуске:

      Россия обвиняет Украину в торможении мирного процесса на Донбассе.

      Из-за стремительного распространения COVID-19 почти полностью закрыли на въезд и выезд Черновицкую область.

      Количество зараженных на COVID-19 в мире перевалило за миллион.

      Теги: Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак Выпуск новостей
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