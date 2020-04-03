Выпуск новостей на 12:00: Задержание псевдосоветника Ермака. Лерос в ГБР
В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 12:00 – следователи ГБР задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента, который за взятку в 200 тысяч долларов предлагал экс-директору одного из предприятий получить руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов. Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака".
Также в выпуске:
Россия обвиняет Украину в торможении мирного процесса на Донбассе.
Из-за стремительного распространения COVID-19 почти полностью закрыли на въезд и выезд Черновицкую область.
Количество зараженных на COVID-19 в мире перевалило за миллион.
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