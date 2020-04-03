Випуск новин за 12:00: Затримання псевдорадника Єрмака. Лерос у ДБР
У випуску новин за 3 квітня станом на 12:00 – слідчі ДБР затримали псевдорадника голови Офісу Президента, який за хабар у 200 тисяч доларів пропонував ексдиректору одного з підприємств отримати керівну посаду в Держагентстві лісових ресурсів. Гео Лероса вперше допитали у ДБР щодо "плівок Єрмака".
Також у випуску:
Росія звинувачує Україну в гальмуванні мирного процесу на Донбасі.
Через стрімке поширення COVID-19 майже повністю закрили на в'їзд і виїзд Чернівецьку область.
Кількість заражених на COVID-19 у світі перевалила за мільйон.
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