Выпуск новостей на 12:00: Зеленые номера для электрокаров. Смерть на передовой

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 12:00 – в этом году украинцы приобрели более 7 тысяч электрокаров. И это на треть больше, чем в прошлом году. Такая популярность "зеленых" автомобилей стимулирует на законодательном уровне защищать права их владельцев. На фронте погиб один украинский военный, еще один – ранен. Боевики без конца нарушают режим прекращения огня.

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В Киевском городском центре работы с женщинами ввели круглосуточный телефон доверия. Воспользоваться помощью могут и мужчины, и дети.

В Австралии бушуют лесные пожары. Стихия накрыла страну еще в сентябре, а на данный момент огонь охватил уже три штата.

Освобождение пленных сегодня будут обсуждать участники Трехсторонней контактной группы. Говорить будут по видеосвязи.