Випуск новин за 12:00: Зелені номери для електрокарів. Смерть на передовій

У випуску новин за 23 грудня станом на 12:00 – цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників. На фронті загинув один український військовий, ще один – поранений. Бойовики без упину порушують режим припинення вогню.

Також у випуску: У Київському міському центрі роботи з жінками запровадили цілодобовий телефон довіри. Скористатися допомогою можуть і чоловіки, і діти. В Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а натепер вогонь охопив вже три штати. Звільнення полонених сьогодні обговорюватимуть учасники Тристоронньої контактної групи. Говоритимуть по відеозв'язку.