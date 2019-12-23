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      Випуск новин за 12:00: Зелені номери для електрокарів. Смерть на передовій

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 12:00 – цього року українці придбали понад 7 тисяч електрокарів. І це на третину більше, ніж торік. Така популярність "зелених" автівок стимулює на законодавчому рівні захищати права їхніх власників. На фронті загинув один український військовий, ще один – поранений. Бойовики без упину порушують режим припинення вогню.

      Також у випуску:

      У Київському міському центрі роботи з жінками запровадили цілодобовий телефон довіри. Скористатися допомогою можуть і чоловіки, і діти.

      В Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а натепер вогонь охопив вже три штати.

      Звільнення полонених сьогодні обговорюватимуть учасники Тристоронньої контактної групи. Говоритимуть по відеозв'язку.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Війна Жертви Авто Екологія
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