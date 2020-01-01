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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей на 13:00: Новогодняя ночь на фронте. Пожар в зоопарке Германии

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 13:00 – на Донбассе сохраняется режим тишины. Правда, это только с начала суток. Накануне вечером пророссийские боевики пять раз атаковали позиции украинских военных. В немецком зоопарке в новогоднюю ночь фейерверки привели к трагедии. Загорелся вольер с обезьянами. В огне погибли все его жители – орангутанги, шимпанзе и обезьяны-игрунки.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пожар Выпуск новостей
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