Випуск новин за 13:00: Новорічна ніч на фронті. Пожежа в зоопарку Німеччини
У випуску новин за 1 січня станом на 13:00 – на Донбасі зберігається режим тиші. Щоправда, це лише від початку доби. Напередодн ввечері проросійські бойовики п'ять разів атакували позиції українських військових. В німецькому зоопарку в новорічну ніч феєрверки призвели до трагедії. Спалахнув вольєр з мавпами. У вогні загинули всі його жителі – орангутанги, шимпанзе та мавпи-ігрунки.
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