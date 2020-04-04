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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 13: 00: умер Иван Вакарчук. Помощь украинских медиков Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 13:00 – сегодня умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Ему было 73 года. О потере сообщил сын ученого Святослав Вакарчук на своей странице в фейсбук. Бригаду из 20 украинских врачей отправили в Италию помогать бороться с пандемией и для обмена опытом. Пробудут они там 2 недели.

      Также в выпуске:

      Правительство запретило все массовые мероприятия, в частности, и празднование Пасхи 19 апреля 2020 года.

      На Днепропетровщине открыли первый палаточный городок для обсервации больных COVID-19.

      Украина начала собственное производство ПЦР-тестов на коронавирус.

      В Черновицкой области сегодня вводят режим максимального ограничения перемещения людей.

      Теги: Выпуск новостей
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