Выпуск новостей на 13: 00: умер Иван Вакарчук. Помощь украинских медиков Италии

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 13:00 – сегодня умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Ему было 73 года. О потере сообщил сын ученого Святослав Вакарчук на своей странице в фейсбук. Бригаду из 20 украинских врачей отправили в Италию помогать бороться с пандемией и для обмена опытом. Пробудут они там 2 недели.

Также в выпуске: Правительство запретило все массовые мероприятия, в частности, и празднование Пасхи 19 апреля 2020 года. На Днепропетровщине открыли первый палаточный городок для обсервации больных COVID-19. Украина начала собственное производство ПЦР-тестов на коронавирус. В Черновицкой области сегодня вводят режим максимального ограничения перемещения людей.