Випуск новин за 13:00: Помер Іван Вакарчук. Допомога українських медиків Італії

У випуску новин за 4 квітня станом на 13:00 – сьогодні помер Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки. Про втрату повідомив син науковця Святослав Вакарчук на своїй сторінці у фейсбук. Бригаду з 20 українських лікарів відправили до Італії допомагати боротися з пандемією та для обміну досвідом. Пробудуть вони там 2 тижні.

Також у випуску: Уряд заборонив усі масові заходи, зокрема, і святкування Великодня 19 квітня 2020 року. На Дніпропетровщині. відкрили перше наметове містечко для обсервації хворих на COVID-19. Україна розпочала власне виробництво ПЛР-тестів на коронавірус. В Чернівецькій області сьогодні запроваджують режим максимального обмеження переміщення людей.