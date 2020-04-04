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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 13:00: Помер Іван Вакарчук. Допомога українських медиків Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 4 квітня станом на 13:00 – сьогодні помер Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки. Про втрату повідомив син науковця Святослав Вакарчук на своїй сторінці у фейсбук. Бригаду з 20 українських лікарів відправили до Італії допомагати боротися з пандемією та для обміну досвідом. Пробудуть вони там 2 тижні.

      Також у випуску:

      Уряд заборонив усі масові заходи, зокрема, і святкування Великодня 19 квітня 2020 року.

      На Дніпропетровщині. відкрили перше наметове містечко для обсервації хворих на COVID-19. 

      Україна розпочала власне виробництво ПЛР-тестів на коронавірус.

      В Чернівецькій області сьогодні запроваджують режим максимального обмеження переміщення людей.

      Теги: Випуск новин
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