Випуск новин за 13:00: Помер Іван Вакарчук. Допомога українських медиків Італії
У випуску новин за 4 квітня станом на 13:00 – сьогодні помер Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки. Про втрату повідомив син науковця Святослав Вакарчук на своїй сторінці у фейсбук. Бригаду з 20 українських лікарів відправили до Італії допомагати боротися з пандемією та для обміну досвідом. Пробудуть вони там 2 тижні.
Також у випуску:
Уряд заборонив усі масові заходи, зокрема, і святкування Великодня 19 квітня 2020 року.
На Дніпропетровщині. відкрили перше наметове містечко для обсервації хворих на COVID-19.
Україна розпочала власне виробництво ПЛР-тестів на коронавірус.
В Чернівецькій області сьогодні запроваджують режим максимального обмеження переміщення людей.
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