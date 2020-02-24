Выпуск новостей на 14:00: Насиров снова председатель ГФС. Ураган в Украине

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 14:00 – Романа Насирова восстановили на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. От ночного урагана больше всего пострадала Львовщина. Там без света осталась почти сотня населенных пунктов.

Также в выпуске: На Донбассе снова обострение. Российские оккупационные войска около полуночи цинично обстреляли свои же позиции на окраине села Веселенькое, что на Луганщине, чтобы обвинить в этом ВСУ. На Закарпатье нашли группу туристов, которые заблудились вблизи горы Петрос. В польском городе Катовице украинец навеселе протаранил восемь припаркованных автомобилей.