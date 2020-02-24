16:21
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Выпуск новостей на 14:00: Насиров снова председатель ГФС. Ураган в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 14:00 – Романа Насирова восстановили на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. От ночного урагана больше всего пострадала Львовщина. Там без света осталась почти сотня населенных пунктов.

      Также в выпуске:

      На Донбассе снова обострение. Российские оккупационные войска около полуночи цинично обстреляли свои же позиции на окраине села Веселенькое, что на Луганщине, чтобы обвинить в этом ВСУ.

      На Закарпатье нашли группу туристов, которые заблудились вблизи горы Петрос.

      В польском городе Катовице украинец навеселе протаранил восемь припаркованных автомобилей.

      Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
      сегодня
      Теги: Непогода в Украине Роман Насиров Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Порошенко против Зеленского: чем отметился пятый президент в Мюнхене
      Сергій Лещенко
      сегодня , 15:00 Неонацистский терроризм оживает в Германии
      Борис Немировський
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 12:00 Апокалипсис переносится
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук