Выпуск новостей на 14:00: Насиров снова председатель ГФС. Ураган в Украине
В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 14:00 – Романа Насирова восстановили на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. От ночного урагана больше всего пострадала Львовщина. Там без света осталась почти сотня населенных пунктов.
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