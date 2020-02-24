Випуск новин за 14:00: Насіров знову голова ДФС. Буревій в Україні

У випуску новин за 24 лютого станом на 14:00 – Романа Насірова поновили на посаді керівника Державної фіскальної служби України. Від нічного буревію найбільше постраждала Львівщина. Там без світла залишилась майже сотня населених пунктів.

Також у випуску: На Донбасі знову загострення. Російські окупаційні війська близько опівночі цинічно обстріляли свої ж позиції на околиці села Веселеньке, що на Луганщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. На Закарпатті відшукали групу туристів, які заблукали поблизу гори Петрос. У польському місті Катовіце українець напідпитку протаранив вісім припаркованих автівок.