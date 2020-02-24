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      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 14:00: Насіров знову голова ДФС. Буревій в Україні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 лютого станом на 14:00 – Романа Насірова поновили на посаді керівника Державної фіскальної служби України. Від нічного буревію найбільше постраждала Львівщина. Там без світла залишилась майже сотня населених пунктів.

      Також у випуску:

      На Донбасі знову загострення. Російські окупаційні війська близько опівночі цинічно обстріляли свої ж позиції на околиці села Веселеньке, що на Луганщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

      На Закарпатті  відшукали групу туристів, які заблукали поблизу гори Петрос.

      У польському місті Катовіце українець напідпитку протаранив вісім припаркованих автівок.

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      Теги: Роман Насіров Негода в Україні Випуск новин
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