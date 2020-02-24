Випуск новин за 14:00: Насіров знову голова ДФС. Буревій в Україні
У випуску новин за 24 лютого станом на 14:00 – Романа Насірова поновили на посаді керівника Державної фіскальної служби України. Від нічного буревію найбільше постраждала Львівщина. Там без світла залишилась майже сотня населених пунктів.
Також у випуску:
На Донбасі знову загострення. Російські окупаційні війська близько опівночі цинічно обстріляли свої ж позиції на околиці села Веселеньке, що на Луганщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.
На Закарпатті відшукали групу туристів, які заблукали поблизу гори Петрос.
У польському місті Катовіце українець напідпитку протаранив вісім припаркованих автівок.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі