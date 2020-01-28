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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Выпуск новостей на 14:00: Рассмотрение дела Мартыненко. Выборы в ПАСЕ

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 14:00 – в Высшем Антикоррупционном суде начали рассмотрение дела Мартыненко, которым ранее занимался Шевченковский суд. Главный фигурант сегодня имел слово. По его мнению, производство является политизированным. Депутат Госдумы Петр Толстой провалил первый тур выборов на пост вице-президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

      Также в выпуске:

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      У 20-летнего львовянина, которого накануне госпитализировали в городскую инфекционную больницу, коронавирус не обнаружили. У него обычная простуда.

      От китайского коронавируса уже умерли более 100 человек. В целом на планете инфекция поразила более 4000 человек. Многие страны отозвали своих послов из Поднебесной, чтобы не подвергать их жизнь угрозе.

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Теги: Выпуск новостей
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