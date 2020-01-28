Выпуск новостей на 14:00: Рассмотрение дела Мартыненко. Выборы в ПАСЕ

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 14:00 – в Высшем Антикоррупционном суде начали рассмотрение дела Мартыненко, которым ранее занимался Шевченковский суд. Главный фигурант сегодня имел слово. По его мнению, производство является политизированным. Депутат Госдумы Петр Толстой провалил первый тур выборов на пост вице-президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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У 20-летнего львовянина, которого накануне госпитализировали в городскую инфекционную больницу, коронавирус не обнаружили. У него обычная простуда.

От китайского коронавируса уже умерли более 100 человек. В целом на планете инфекция поразила более 4000 человек. Многие страны отозвали своих послов из Поднебесной, чтобы не подвергать их жизнь угрозе.