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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 14:00: Розгляд справи Мартиненка. Вибори у ПАРЄ

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 14:00 – у Вищому Антикорупційному суді розпочали розгляд справи Мартиненка, якою раніше займався Шевченківський суд. Головний фігурант сьогодні мав слово. На його думку, провадження є політизованим. Депутат Держдуми Петро Толстой провалив перший тур виборів на пост віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Також у випуску:

      За справу Майдану знову візьмуться прокурори, які вели її від самого початку. Їх повернув генпрокурор Руслан Рябошапка.

      У 20-річного львів'янина, якого напередодні госпіталізували до міської інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили. У нього звичайна застуда.

      Від китайського коронавірусу вже померли понад 100 людей. Загалом на планеті інфекція вразила понад 4000 осіб. Багато країн відкликали своїх послів з Піднебесної, аби не наражати їх життя під загрозу.

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      Теги: Випуск новин
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