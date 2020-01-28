Випуск новин за 14:00: Розгляд справи Мартиненка. Вибори у ПАРЄ

У випуску новин за 28 січня станом на 14:00 – у Вищому Антикорупційному суді розпочали розгляд справи Мартиненка, якою раніше займався Шевченківський суд. Головний фігурант сьогодні мав слово. На його думку, провадження є політизованим. Депутат Держдуми Петро Толстой провалив перший тур виборів на пост віцепрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи.

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За справу Майдану знову візьмуться прокурори, які вели її від самого початку. Їх повернув генпрокурор Руслан Рябошапка.

У 20-річного львів'янина, якого напередодні госпіталізували до міської інфекційної лікарні, коронавірусу не виявили. У нього звичайна застуда.

Від китайського коронавірусу вже померли понад 100 людей. Загалом на планеті інфекція вразила понад 4000 осіб. Багато країн відкликали своїх послів з Піднебесної, аби не наражати їх життя під загрозу.