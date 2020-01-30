Выпуск новостей на 14:00: Возвращение полномочий РФ в ПАСЕ. Грипп в Украине

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 14:00 – ПАСЕ отклонила предложение Украины и государств-партнеров об урезании полномочий российской делегации. Почти сотня депутатов проголосовала за их подтверждение. В Украине бушует грипп – уже зафиксировано 14 смерть от сезонного гриппа. Эпидпорог заболеваемости превышен на 1,5 процента.

Также в выпуске: Авиакомпания МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает национальная комиссия здравоохранения страны. Неизвестный сжег авто журналистки издания "Радио свобода" во Львове. В Минске не договорились об обмене пленными. Но Украина передала список тех, кого хочет вернуть домой.