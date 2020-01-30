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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Выпуск новостей на 14:00: Возвращение полномочий РФ в ПАСЕ. Грипп в Украине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 14:00 – ПАСЕ отклонила предложение Украины и государств-партнеров об урезании полномочий российской делегации. Почти сотня депутатов проголосовала за их подтверждение. В Украине бушует грипп – уже зафиксировано 14 смерть от сезонного гриппа. Эпидпорог заболеваемости превышен на 1,5 процента.

      Также в выпуске:

      Авиакомпания МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.

      Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает национальная комиссия здравоохранения страны.

      Неизвестный сжег авто журналистки издания "Радио свобода" во Львове.

      В Минске не договорились об обмене пленными. Но Украина передала список тех, кого хочет вернуть домой.

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      Теги: Выпуск новостей ПАСЕ
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