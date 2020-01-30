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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Випуск новин за 14:00: Повернення повноважень РФ у ПАРЄ. Грип в Україні

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 14:00 – ПАРЄ відхилила пропозицію України та держав-партнерів про урізання повноважень російської делегації. Майже сотня депутатів проголосувала за їх підтвердження. В Україні вирує грип – уже зафіксовано 14 смерть від сезонного грипу. Епідпоріг захворюваності перевищений на 1,5 відсотки.

      Також у випуску:

      Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні.

      Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни.

      Невідомий спалив авто журналістки видання "Радіо свобода" у Львові.

      У Мінську не домовилися про обмін полоненими. Але Україна передала перелік тих, кого хоче повернути додому.

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      Теги: Випуск новин ПАРЄ
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