Випуск новин за 14:00: Повернення повноважень РФ у ПАРЄ. Грип в Україні

У випуску новин за 30 січня станом на 14:00 – ПАРЄ відхилила пропозицію України та держав-партнерів про урізання повноважень російської делегації. Майже сотня депутатів проголосувала за їх підтвердження. В Україні вирує грип – уже зафіксовано 14 смерть від сезонного грипу. Епідпоріг захворюваності перевищений на 1,5 відсотки.

Також у випуску: Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні. Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни. Невідомий спалив авто журналістки видання "Радіо свобода" у Львові. У Мінську не домовилися про обмін полоненими. Але Україна передала перелік тих, кого хоче повернути додому.