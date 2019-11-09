Выпуск новостей на 15:00: Иностранцы учат украинский. Ситуация на войне

В выпуске новостей за 9 ноября на 15:00 – они родились за тысячи километров от Украины. У них разные национальности, вероисповедания и цвета кожи. Но оказавшись в Украине, они полюбили и изучили наш язык. Боевики и не думают соблюдать тишину. За прошедшие сутки одного нашего защитника ранили. Враги 11 раз атаковали позиции ВСУ.

Также в выпуске: В столице Германии продолжаются торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии. Сегодня и завтра в Украине будет хоть и туманно, но тепло: кое-где столбик термометра поднимется до 20 градусов.