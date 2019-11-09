Випуск новин за 15:00: Іноземці вчать українську. Ситуація на війні
У випуску новин за 9 листопада станом на 15:00 – вони народилися за тисячі кілометрів від України. У них різні національності, віросповідання та колір шкіри. Але опинившись в Україні, вони полюбили і вивчили нашу мову. Бойовики і не думають дотримуватись тиші. Минулої доби одного нашого захисника поранили. Вороги 11 раз атакували позиції ЗСУ.
Також у випуску:
У столиці Німеччини тривають урочисті заходи з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. До Берліна приїхали лідери Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та країн Балтики.
Сьогодні й завтра в Україні буде хоч туманно, але тепло: подекуди стовпчик термометра дотягнеться до 20 градусів.
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