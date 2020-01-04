Выпуск новостей на 15:00: Протесты на Херсонщине. Документы для выезда за границу
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 15:00 в Каховке, что на Херсонщине, люди подозревают копов в сокрытии следов убийства мужчины. Пограничники напомнили, что самостоятельно путешествовать за границу ребенок может с 16 лет. Для этого ему необходим загранпаспорт.
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Восемь детей оказались в реанимации из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине.
Штаб ООС зафиксировал в течение дня три атаки боевиков, однако интенсивные. Кроме гранатометов российские наемники принялись обстреливать наших воинов из пулеметов и стрелкового оружия.
Наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
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