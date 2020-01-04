Випуск новин за 15:00: Протести на Херсонщині. Документи для виїзду за кордон

У випуску новин за 4 січня станом на 15:00 – у Каховці, що на Херсонщині, люди підозрюють копів у приховуванні слідів вбивства чоловіка. Прикодонники нагадали, що самостійно подорожувати за кордон дитина може з 16 років. Для цього їй необхідний закордонний паспорт.

Також у випуску: Вісім дітей опинились в реанімації через вибух у сільському клубі на Тернопільщині. Штаб ООС зафіксував протягом дня три атаки бойовиків, проте інтенсивні. Окрім гранатометів російські найманці взялися обстрілювати наших воїнів із кулеметів та стрілецької зброї. Спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".