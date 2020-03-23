Выпуск новостей на 16:00: Уголовное дело против Гончарука. Коронавирус на Черкасщине

В выпуске за 23 марта по состоянию на 16:00 – антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство против экс-премьера Алексея Гончарука. Поводом стала публикация в СМИ, в которой говорится об ограничении экспорта и реэкспорта продукции, которая необходима в противодействии коронавирусу. Из-за первого случая коронавируса в Черкасской области, вводят режим чрезвычайной ситуации.

Также в выпуске: На передовой сутки прошли без потерь. Российские наемники уменьшили количество обстрелов – 3 раза нарушили режим прекращения огня. В Нидерландах сегодня проходит последнее в сезоне слушания по делу MH17. Накануне из Китая прибыл самолет, который доставил 250 тысяч экспресс-тестов на Covid-19.