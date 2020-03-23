Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа проти Гончарука. Коронавірус на Черкащині
У випуску новин за 23 березня станом на 16:00 – антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти експрем'єра Олексія Гончарука. Приводом стала публікація у ЗМІ, в якій йдеться про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка необхідна у протидії коронавірусу. Через перший випадок коронавірусу на Черкащині запроваджують режим надзвичайної ситуації.
Також у випуску:
На передовій доба минула без втрат. Російські найманці зменшили кількість обстрілів – 3 рази порушили режим припинення вогню.
Нідерландах сьогодні відбувається останнє у сезоні слухання у справі MH17.
Напередодні з Китаю прибув літак, який доставив 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.
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