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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 16:00: Кримінальна справа проти Гончарука. Коронавірус на Черкащині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 березня станом на 16:00 – антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти експрем'єра Олексія Гончарука. Приводом стала публікація у ЗМІ, в якій йдеться про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка необхідна у протидії коронавірусу. Через перший випадок коронавірусу на Черкащині запроваджують режим надзвичайної ситуації.

      Також у випуску:

      На передовій доба минула без втрат. Російські найманці зменшили кількість обстрілів – 3 рази порушили режим припинення вогню. 

      Нідерландах сьогодні відбувається останнє у сезоні слухання у справі MH17.

      Напередодні з Китаю прибув літак, який доставив 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.

       

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      Теги: Новини Черкас Олексій Гончарук – новини Випуск новин
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