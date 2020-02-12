Выпуск новостей на 16:00: Украинцы в Ухане. Смерти от гриппа

Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 16:00 – украинцы в Ухане жалуются, что их никто не эвакуирует. В Украине во время эпидсезона гриппа умерли уже 26 человек.

Также в выпуске: В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. В Запорожье зафиксировали еще две смерти от гриппа. Количество смертей и заражений коронавирусом растет.