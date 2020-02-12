Випуск новин за 16:00: Українці в Ухані. Смерті від грипу

Випуск новин за 12 лютого станом на 16:00 – українці в Ухані скаржаться, що їх ніхто не евакуйовує. В Україні під час епідсезону грипу померло вже 26 людей.

Також у випуску: У Багдаді вперше за 12 років випав сніг. У Зпоріжжі зафіксували ще дві смерті від грипу. Кількість смертей та заражень коронавірусом зростає.