Випуск новин за 16:00: Українці в Ухані. Смерті від грипу
Випуск новин за 12 лютого станом на 16:00 – українці в Ухані скаржаться, що їх ніхто не евакуйовує. В Україні під час епідсезону грипу померло вже 26 людей.
Також у випуску:
У Багдаді вперше за 12 років випав сніг.
У Зпоріжжі зафіксували ще дві смерті від грипу.
Кількість смертей та заражень коронавірусом зростає.
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