Выпуск новостей на 16: 00: Продолжение карантина в Украине. Задержание Кожары

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 16:00 – в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина. Правоохранители задержали экс-министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бывшего директора "Интера" Сергея Старицкого.

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В Афганистане террористы-смертники напали на религиозный комплекс сикхов, произошло это во время молитвы в храме: почти 200 верующих оказались в заложниках террористов, 25 человек погибли.