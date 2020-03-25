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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Выпуск новостей на 16: 00: Продолжение карантина в Украине. Задержание Кожары

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 16:00 – в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина. Правоохранители задержали экс-министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бывшего директора "Интера" Сергея Старицкого.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Смерть Сергея Старицкого Леонид Кожара Выпуск новостей
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