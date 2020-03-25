Випуск новин за 16:00: Продовження карантину в Україні. Затримання Кожари

У випуску новин за 25 березня станом на 16:00 – в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації та продовжили карантин до 24 квітня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Правоохоронці затримали ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього директора "Інтера" Сергія Старицького.

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На Київщині жінка, хвора на Covid-19, народила дитину, її стан – задовільний. Немовля вже помістили на карантин, аби не наражати на небезпеку. Тимчасово закрили і пологовий будинок, де народився хлопчик.

У Дніпрі депутати зібрались на чергове засідання просто під стінами міської ради. Стільці розставили на відстані один від одного, голосували підняттям рук. Врешті, сесію вирішили перевести в онлайн-режим.

В Афганістані терористи-смертники напали на релігійний комплекс сикхів, сталося це під час молитви у храмі: майже 200 вірян опинилися в заручниках терористів, 25 людей загинули.