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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 16:00: Продовження карантину в Україні. Затримання Кожари

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 16:00 – в Україні запровадили режим надзвичайної ситуації та продовжили карантин до 24 квітня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Правоохоронці затримали ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього директора "Інтера" Сергія Старицького.

      Також у випуску: 

      71-рінний принц Чарльз захворів на коронавірус, він має легкі симптоми захворювання. Тест у його дружини Камілли виявився негативним. Наразі подружжя ізолювалося у своєму маєтку в Шотландії.

      На Київщині жінка, хвора на Covid-19, народила дитину, її стан – задовільний. Немовля вже помістили на карантин, аби не наражати на небезпеку. Тимчасово закрили і пологовий будинок, де народився хлопчик.

      У Дніпрі депутати зібрались на чергове засідання просто під стінами міської ради. Стільці розставили на відстані один від одного, голосували підняттям рук. Врешті, сесію вирішили перевести в онлайн-режим.

      В Афганістані терористи-смертники напали на релігійний комплекс сикхів, сталося це під час молитви у храмі: майже 200 вірян опинилися в заручниках терористів, 25 людей загинули.

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Смерть Сергія Старицького Леонід Кожара Випуск новин
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