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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей на 17:00: Коронавирус в Украине. Тушение пожаров на Житомирщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 17:00 – в Украине зафиксировали 5106 случаев коронавирусной болезни. Из них 133 человека умерли, 275 пациентов выздоровели. Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха. Ветер принес в Киев облако дыма с Житомирщины и территории близ Чернобыля. Там спасатели продолжают тушить локальные возгорания.

      Также в выпуске:

      В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Традиционную церемонию провели в субботу перед Пасхой в храме Господнем. Из-за пандемии восхождение произошло без паломников.

      Московский патриархат призвал прихожан приходить в церковь за благодатным огнем.

      В Черновицкой области в больнице умер пациент с подозрением на COVID-19.

      Теги: Новости Житомира Выпуск новостей
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