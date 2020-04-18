Выпуск новостей на 17:00: Коронавирус в Украине. Тушение пожаров на Житомирщине
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 17:00 – в Украине зафиксировали 5106 случаев коронавирусной болезни. Из них 133 человека умерли, 275 пациентов выздоровели. Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха. Ветер принес в Киев облако дыма с Житомирщины и территории близ Чернобыля. Там спасатели продолжают тушить локальные возгорания.
Также в выпуске:
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Традиционную церемонию провели в субботу перед Пасхой в храме Господнем. Из-за пандемии восхождение произошло без паломников.
Московский патриархат призвал прихожан приходить в церковь за благодатным огнем.
В Черновицкой области в больнице умер пациент с подозрением на COVID-19.
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