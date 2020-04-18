Випуск новин за 17:00: Коронавірус в Україні. Гасіння пожеж на Житомирщині
У випуску новин за 18 квітня станом на 17:00 – в Україні зафіксували 5106 випадків коронавірусної хвороби. З них 133 людини померли, 275 пацієнтів одужали. Жителі столиці та околиць вже третій день страждають від забрудненого повітря. Вітер приніс до Києва хмару диму з Житомирщини і території неподалік Чорнобиля. Там рятувальники продовжують гасити локальні загоряння.
Також у випуску:
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Традиційну церемонію провели в суботу перед Великоднем у храмі Господньому. Через пандемію сходження відбулося без паломників.
Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем.
В Чернівецькій області в лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19.
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