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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 17:00: Новые правила пересечения границы. Коронавирус у депутатов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 17:00 – пункты пропуска штурмовали тысячи желающих вернуться в Украину. Это произошло после заявления президента, что границы закрывают. Однако в МИД объяснили, что пересечь границу можно и сейчас. Диагноз Covid-19 подтвердили у внефракционной депутатки Анны Скороход. В Раду она вошла по спискам "Слуги народа".

      Также в выпуске:

      В одном из районов Тернопольщины зафиксировали массовые случаи заражения Covid-19 среди медиков.

      В Италии за сутки Covid-19 унес жизни 919 итальянцев.

      Сегодня ровно в 20:30 Киев присоединится к акции "Час Земли". Это инициатива Всемирного фонда дикой природы.

      Теги: Анна Скороход Владимир Зеленский Госпогранслужба Верховная Рада Выпуск новостей
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