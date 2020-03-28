Выпуск новостей на 17:00: Новые правила пересечения границы. Коронавирус у депутатов

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 17:00 – пункты пропуска штурмовали тысячи желающих вернуться в Украину. Это произошло после заявления президента, что границы закрывают. Однако в МИД объяснили, что пересечь границу можно и сейчас. Диагноз Covid-19 подтвердили у внефракционной депутатки Анны Скороход. В Раду она вошла по спискам "Слуги народа".

Также в выпуске: В одном из районов Тернопольщины зафиксировали массовые случаи заражения Covid-19 среди медиков. В Италии за сутки Covid-19 унес жизни 919 итальянцев. Сегодня ровно в 20:30 Киев присоединится к акции "Час Земли". Это инициатива Всемирного фонда дикой природы.