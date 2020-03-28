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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Нові правила перетину кордону. Коронавірус у депутатів

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 17:00 – пункти пропуску штурмували тисячі охочих повернутися в Україну. Це сталося після заяви президента, що кордони закривають. Однак у МЗС пояснили, що перетнути кордон можна і зараз. Діагноз Covid-19 підтвердили у позафракційної депутатки Анни Скороход. До Ради вона ввійшла по списках "Слуги народу".

      Також у випуску:

      В одному із районів Тернопільщини зафіксували масові випадки зараження Covid-19 серед медиків.

      В Італії за добу Covid-19 забраd життя 919 італійців.

      Сьогодні рівно о 20:30 Київ долучиться до акції "Година Землі". Це ініціатива Всесвітнього фонду дикої природи.

      Теги: Анна Скороход Володимир Зеленський Держприкордонслужба Верховна Рада Випуск новин
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