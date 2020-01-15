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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Выпуск новостей на 18:00: Децентрализация по Зеленским. Зарплаты топ чиновников в онлайне

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 18:00 – Верховная Рада во время заседания не стала рассматривать президентские изменения в Конституцию в части децентрализации. Отныне данные о зарплате чиновников высшего ранга будут публиковаться ежемесячно на официальном сайте.

      Также в выпуске:

      Что известного про нового главу НАПК Алексея Новикова.

       

       

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      Теги: Верховная Рада Владимир Зеленский Децентрализация Зарплата Выпуск новостей
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