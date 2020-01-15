Выпуск новостей на 18:00: Децентрализация по Зеленским. Зарплаты топ чиновников в онлайне
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 18:00 – Верховная Рада во время заседания не стала рассматривать президентские изменения в Конституцию в части децентрализации. Отныне данные о зарплате чиновников высшего ранга будут публиковаться ежемесячно на официальном сайте.
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