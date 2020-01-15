Випуск новин за 18:00: Децентралізація за Зеленським. Зарплати топчиновників в онлайні
У випуску новин за 15 січня станом на 18:00 – Верховна Рада під час засідання не стала розглядати президентські зміни до Конституції в частині децентралізації. Відтепер дані про зарплати чиновників вищого рангу будуть публікуватися щомісяця на офіційному сайті.
Також у випуску:
Що відомого про нового очільника НАЗК Олексія Новікова.
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