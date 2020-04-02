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      Выпуск новостей на 18:00: Новые данные об обмене пленными. Обращение руководителя Минздрава

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 18:00 – представители самопровозглашенных республик обнародовали предполагаемый список на обмен. Всего 19 человек, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов записал первое видеообращение. Он признал, что за несколько недель не удастся построить современную медицинскую систему.

      Также в выпуске:

      Правительство расширило список учреждений, которые могут работать во время карантина.

      СБУ провела обыск в частной лаборатории Пальчевского.

      В Харькове открыли первый в Украине волонтерский колл-центр, где ответят на вопросы о коронавирусе.

      В Австралии тестируют 2 потенциальные вакцины от коронавируса.

      Теги: Новости Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Обмен пленными Выпуск новостей
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