Підсумковий випуск новин за 18:00: Нові дані про обмін полоненими. Звернення керівника МОЗ

У підсумковому випуску новин за 2 квітня станом на 18:00 – представники самопроголошених республік оприлюднили ймовірний список на обмін. Всього 19 людей, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні. Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов записав перше відеозвернення до українців. Він, зокрема, визнав, що за кілька тижнів не вдасться побудувати сучасну медичну систему.

Також у випуску: Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину. СБУ провела обшук у приватній лабораторії Пальчевського. У Харкові відкрили перший в Україні волонтерський колл-центр, де відповідатимуть на питання про коронавірус. В Австралії тестують 2 потенційні вакцини від коронавірусу.