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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Выпуск новостей на 18:00: "Пленки Гончарука". Полномочия Нацгвардии

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 18:00 – в сеть слили так называемые "пленки Гончарука". На записи человек с голосом, похожим на голос главы правительства, называет себя "профаном" в экономике и говорит про Зеленского. Парламент хочет предоставить Нацгвардии разведывательные функции в зоне ООС и вне ее, даже за границей.

      Также в выпуске:

      Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За него голосовали только представители партии "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Алексей Гончарук Новости политики Нацгвардія Верховная Рада Прослушка Гончарука
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