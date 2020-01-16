Выпуск новостей на 18:00: "Пленки Гончарука". Полномочия Нацгвардии

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 18:00 – в сеть слили так называемые "пленки Гончарука". На записи человек с голосом, похожим на голос главы правительства, называет себя "профаном" в экономике и говорит про Зеленского. Парламент хочет предоставить Нацгвардии разведывательные функции в зоне ООС и вне ее, даже за границей.

Также в выпуске: Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За него голосовали только представители партии "Слуги народа" и внефракционные нардепы.