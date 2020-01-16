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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Випуск новин за 18:00: "Плівки Гончарука". Повноваження Нацгвардії

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 18:00 – у мережу злили так звані "плівки Гончарука". На записах чоловік із голосом, схожим на голос глави уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про Зеленського. Парламент хоче надати Нацгвардії розвідувальні функції в зоні ООС та поза нею, навіть за кордоном.

      Також у випуску: 

      Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. За нього голосували лише представники партії "Слуги народу" та позафракційні нардепи.

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Нацгвардія Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Випуск новин
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