Випуск новин за 18:00: "Плівки Гончарука". Повноваження Нацгвардії
У випуску новин за 16 січня станом на 18:00 – у мережу злили так звані "плівки Гончарука". На записах чоловік із голосом, схожим на голос глави уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про Зеленського. Парламент хоче надати Нацгвардії розвідувальні функції в зоні ООС та поза нею, навіть за кордоном.
Також у випуску:
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. За нього голосували лише представники партії "Слуги народу" та позафракційні нардепи.
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