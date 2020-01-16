Випуск новин за 18:00: "Плівки Гончарука". Повноваження Нацгвардії

У випуску новин за 16 січня станом на 18:00 – у мережу злили так звані "плівки Гончарука". На записах чоловік із голосом, схожим на голос глави уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про Зеленського. Парламент хоче надати Нацгвардії розвідувальні функції в зоні ООС та поза нею, навіть за кордоном.

Також у випуску: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. За нього голосували лише представники партії "Слуги народу" та позафракційні нардепи.