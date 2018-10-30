Выпуск новостей на 18:00: Реформы в Украине. Проведение Объединительного собора

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 18:00 – прошло пять лет после Революции достоинства, когда власть обещала реформировать суды, медицину, образование, правоохранительную систему и бороться с коррупцией, но этого не видно. .Украине остался один шаг к автокефалии – проведение Объединительного собора – собрания, на котором нужно выбрать предстоятеля, название церкви и прописать устав.

Также в выпуске: Венеция по колено в воде, снег во Франции, а в Украине – аномально теплый октябрь.