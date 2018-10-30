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      Випуск новин на 18:00: Реформи в Україні. Проведення Об'єднавчого собору

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 18:00 – пройшло майже п’ять років після Революції гідності, коли нова влада обіцяла нам реформувати суди, медицину, освіту, правоохоронну систему і боротися з корупцією, але цього не видно. .Україні лишився останній крок до автокефалії – проведення Об’єднавчого собору. Це збори, на яких потрібно обрати предстоятеля, назву церкви і прописати свій статут.

      Також у випуску:

      Венеція по коліно у воді, сніг у Франції, а в Україні – аномально теплий жовтень.

      Теги: Випуск новин Реформи Медична реформа Реформа освіти Релігія Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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