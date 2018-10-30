Випуск новин на 18:00: Реформи в Україні. Проведення Об'єднавчого собору

У випуску новин за 30 жовтня станом на 18:00 – пройшло майже п’ять років після Революції гідності, коли нова влада обіцяла нам реформувати суди, медицину, освіту, правоохоронну систему і боротися з корупцією, але цього не видно. .Україні лишився останній крок до автокефалії – проведення Об’єднавчого собору. Це збори, на яких потрібно обрати предстоятеля, назву церкви і прописати свій статут.

Також у випуску: Венеція по коліно у воді, сніг у Франції, а в Україні – аномально теплий жовтень.