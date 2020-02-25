Выпуск новостей на 18:00: Зеленский про зарплаты министрам. Состояние эвакуированных из Уханя.

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 18:00 – на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Владимир Зеленский предложил оставить правительство без зарплат пока те не выплатят задолженность по зарплатам шахтеров, которая составляет более одного миллиарда гривен. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что эвакуированных регулярно обследуют, вируса ни у одного нет.

Также в выпуске: В Иране коронавирусом заболел заместитель министра здравоохранения. Самым высокооплачиваемым министром в январе стал министр иностранных дел Вадим Пристайко его зарплата – почти 85 тысяч гривен.