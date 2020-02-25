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      Випуск новин за 18:00: Заява Зеленського про зарплати міністрам. Стан евакуйованих з Уханю

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 лютого станом на 18:00 – на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі Президент України Володимир Зеленський запропонував лишити уряд без зарплат поки ті не виплатять заборгованість по зарплатах шахтарів, яка складає понад один мільярд гривень. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що евакуйованих регулярно обстежують, ні в кого вірусу не виявлено.

      Також у випуску:

      В Ірані на коронавірус захворів заступник міністра охорони здоров'я.

      Найбільш високооплачуваним міністром у січні став міністр закордонних справ Вадим Пристайко його зарплата – майже 85 тисяч гривень.  

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      Теги: Нові Санжари Випуск новин Новий уряд Зарплата Володимир Зеленський
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