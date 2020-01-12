Выпуск новостей на 19:00: Мегапожар в Австралии. Убийство Окуевой

В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 19:00 – в Австралии два пожара объединились в один. Сейчас общая площадь стихии – шесть тысяч квадратных километров. Власти организовали доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от пожаров. Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

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Жители Сиднея вышли на акции протеста. Люди призывают власти принять меры, чтобы преодолеть глобальное потепление. Масштабные лесные пожары бушуют на континенте с сентября.

Подача тепла к домам в Киеве не уменьшилась. Сейчас в квартирах более 25 градусов тепла. Люди жалуются, ведь за лишнее отопление надо будет платить.

В южных штатах США бушует мощный ураган. В результате стихии уже погибли 11 человек. Ожидают, что торнадо заденет также восток и север континента.

Харьковская мастерица сшила сумочки для раненых австралийских животных. Первую посылку уже отправила, в ней почти сотня вещей для коал, кенгуру и опоссумов.