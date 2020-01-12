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      Випуск новин за 19:00: Мегапожежа в Австралії. Вбивство Окуєвої

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – в Австралії дві пожежі об'єдналися в одну. Зараз загальна площа стихії – шість тисяч квадратних кілометрів. Влада організувала доставку їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від пожеж. Нацполіція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

      Також у випуску:

      Жителі Сіднея вийшли на акції протесту. Люди закликають владу вжити заходів, щоб подолати глобальне потепління. Масштабні лісові пожежі вирують на континенті з вересня. 

      Подача тепла до будинків у Києві не зменшилася. Зараз у квартирах понад 25 градусів тепла. Люди скаржаться, адже за зайве опалення треба буде платити. 

      У південних штатах США вирує потужний ураган. Внаслідок стихії вже загинуло 11 людей. Очікують, що торнадо зачепить також схід і північ континенту.

      Харківська майстриня пошила торбинки для поранених австралійських тварин. Першу посилку вже відправила, у ній майже сотня речей для коал, кенгуру та опосумів. 

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      Теги: Випуск новин Пожежі в Австралії Австралія Вбивство Аміни Окуєвої
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