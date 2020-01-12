Випуск новин за 19:00: Мегапожежа в Австралії. Вбивство Окуєвої

У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – в Австралії дві пожежі об'єдналися в одну. Зараз загальна площа стихії – шість тисяч квадратних кілометрів. Влада організувала доставку їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від пожеж. Нацполіція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

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