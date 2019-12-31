Выпуск новостей на 19:00: Новый обмен пленными. Стоимость новогоднего застолья

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 19:00 – пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года. Украинцы назвали стоимость своего новогоднего стола. Так, на праздничное застолье люди готовы потратить в среднем 1390 гривен.

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Фактически все 64 освобожденных из плена гражданских украинца имеют посттравматические расстройства. Медики говорят, что вообще никто из бывших пленников не нуждается в интенсивной терапии.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание газового контракта и заверил, что это даст Украине 7 миллиардов прибыли на протяжении тех 5-ти лет, что будет действовать договор.

Запорожские экстремалы в последний день 2019 года прыгали с высоты.