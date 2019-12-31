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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 19:00: Новий обмін полоненими. Вартість новорічного застілля

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року. Українці назвали вартість свого новорічного столу. Так, на святкове застілля люди готові витратити в середньому 1390 гривень.

      Також у випуску:

      Фактично усі 64 звільнених із полону цивільних українців мають посттравматичні розлади. Медики кажуть, що загалом ніхто з колишніх бранців не потребує інтенсивної терапії.

      Президент України Володимир Зеленський привітав підписання газового контракту і запевнив, що це дасть Україні 7 мільярдів прибутку впродовж тих 5-ти років, що діятиме договір.

      Запорізькі екстремали в останній день 2019 року стрибали з висоти. 

       

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      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Новорічні свята
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