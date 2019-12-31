Випуск новин за 19:00: Новий обмін полоненими. Вартість новорічного застілля

У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року. Українці назвали вартість свого новорічного столу. Так, на святкове застілля люди готові витратити в середньому 1390 гривень.

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