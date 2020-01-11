Выпуск новостей на 19:00: Подразделение по расследованию дел Майдана.

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 19:00 – в Государственном бюро расследований уже сформировали подразделение расследований дел Майдана. В подразделение вошли 32 следователя и прокуроры, которых уже перевели из Генпрокуратуры в ГБР. "Северный поток-2" надо достроить. По крайней мере, так считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Также в выпуске: Иранские военные признались, что приняли украинский самолет за вражескую авиацию. Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили, что планируют выйти из королевской семьи. Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала сразу семь танков в вагонах поезда.