Випуск новин за 19:00: Підрозділ із розслідування справ Майдану. Меркель про "Північний потік-2"

У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – у Державному бюро розслідувань вже сформували підрозділ розслідувань справ Майдану. До підрозділу увійшли 32 слідчих та прокурори, яких вже перевели із Генпрокуратури до ДБР. "Північний потік-2" треба добудувати. Принаймні так вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Також у випуску: Іранські військові зізнались, що прийняли український літак за ворожу авіацію. Принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що планують вийти з королівської родини. Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала одразу сім танків у вагонах потяга.