Випуск новин за 19:00: Підрозділ із розслідування справ Майдану. Меркель про "Північний потік-2"
У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – у Державному бюро розслідувань вже сформували підрозділ розслідувань справ Майдану. До підрозділу увійшли 32 слідчих та прокурори, яких вже перевели із Генпрокуратури до ДБР. "Північний потік-2" треба добудувати. Принаймні так вважає канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Також у випуску:
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