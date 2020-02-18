Выпуск новостей на 19:00: Празднование 23 февраля. Заточение на Донбассе

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 19:00 – с 2014 года советский праздник 23 февраля в Украине не отмечается. Зато телеканал "Интер" подготовил праздничную программу. Российские оккупационные силы устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил – Золотого.

Также в выпуске: В Украине отмечают шестую годовщину расстрелов на Майдане. События 18-21 февраля являются наиболее трагичными в истории независимой Украины. В этот период на Майдане погибли более ста человек.