20:19
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей на 19:00: Празднование 23 февраля. Заточение на Донбассе

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 19:00 – с 2014 года советский праздник 23 февраля в Украине не отмечается. Зато телеканал "Интер" подготовил праздничную программу. Российские оккупационные силы устроили масштабную атаку по позициям подразделений Объединенных сил возле места разведения сил – Золотого.

      Также в выпуске:

      В Украине отмечают шестую годовщину расстрелов на Майдане. События 18-21 февраля являются наиболее трагичными в истории независимой Украины. В этот период на Майдане погибли более ста человек.

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      32697
      Теги: Война на Донбассе Война Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Станет ли коронавирус спусковым крючком кризиса?
      Ігор Гуменний 446
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 106
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      120
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 70
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 53
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук