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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
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      Випуск новин за 19:00: Святкування 23 лютого. Згострення на Донбасі

      Випуск новин

      У випуску новин за 18 лютого станом на 19:00 – з 2014 року радянське свято 23 лютого в Україні не відзначається. Натомість телеканал "Інтер" підготував святкову програму. Російські окупаційні сили влаштували масштабну атаку по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля місця розведення сил – Золотого.

      Також у випуску:

      В Україні відзначають шосту річницю розстрілів на Майдані. Події 18 – 21 лютого є найбільш трагічними в історії незалежної України. У цей період на Майдані загинули понад сотня осіб.

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      Теги: Війна Війна на Донбасі Випуск новин
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