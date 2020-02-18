Випуск новин за 19:00: Святкування 23 лютого. Згострення на Донбасі

У випуску новин за 18 лютого станом на 19:00 – з 2014 року радянське свято 23 лютого в Україні не відзначається. Натомість телеканал "Інтер" підготував святкову програму. Російські окупаційні сили влаштували масштабну атаку по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля місця розведення сил – Золотого.

Також у випуску: В Україні відзначають шосту річницю розстрілів на Майдані. Події 18 – 21 лютого є найбільш трагічними в історії незалежної України. У цей період на Майдані загинули понад сотня осіб.